Кирилл Стремоусов считает, что военные преступники на Украине будут наказаны.

В Херсонской области пригрозили украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также местному руководству военным трибуналом. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Чиновник в видеообращении к народу, размещенному в его Telegram-канале, уточнил, что киевскую власть на судебные заседания привезут те, кто сегодня на Западе защищает коррупцию, продажничество и нацизм на территории Украины: " Шольцы, Макроны и прочие Байдены".

Поверьте, что уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажитесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве. Кирилл Стремоусов, замглавы администрации региона

Напомним, что общенародный референдум по вопросу о присоединении к составу РФ стартовал в пятницу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится до 27 сентября.

Глава Мелитополя проголосовала на референдуме о вхождении в Россию.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов