В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом

В Херсонской области пригрозили украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также местному руководству военным трибуналом. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Чиновник в видеообращении к народу, размещенному в его Telegram-канале, уточнил, что киевскую власть на судебные заседания привезут те, кто сегодня на Западе защищает коррупцию, продажничество и нацизм на территории Украины: " Шольцы, Макроны и прочие Байдены".
Поверьте, что уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажитесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве.
Кирилл Стремоусов, замглавы администрации региона
Напомним, что общенародный референдум по вопросу о присоединении к составу РФ стартовал в пятницу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится до 27 сентября.
Глава Мелитополя проголосовала на референдуме о вхождении в Россию.
Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов
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