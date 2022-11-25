Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома

Зафиксирован артобстрел со стороны ВСУ.

Украинские Вооруженные силы обстреляли населенный пункт Сватово, расположенный на территории Луганской народной республики. Очевидцы объяснили, что артиллерийским обстрелом со стороны противника было повреждено три частных дома. Об этом уточнил корреспондент "РИА Новостей", находящийся на месте событий. Одна их жительниц рассказала ему о том, что не видела обстрела, так как ушла на прогулку с ребенком. По возвращении она застала уже последствия "прилета" по зданиям. В настоящее время специалистами ведутся ремонтные работы по восстановлению электричества в районе. Сведения о пострадавших уточняется.

Бойцов 1-й Славянской бригады ДНР готовят к штурму позиций под Авдеевкой.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

