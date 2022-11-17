Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ

Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом они рассказали в интервью "РИА Новости".
По словам одного из военнопленных, некоторых отказников увозили в соседнее село. Их судьба осталась неизвестной. Он выразил предполождение, что пимерно половина всех мобилизованных попадает в отказники.
Другой украинский военнослужащий, оказавшийся в плену, заявил, что некоторым из отказников угрожали тюрьмой, если они откажутся участвовать в боевых действиях.
Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.
Видео: Telegram / РИА Новости
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