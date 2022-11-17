Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ

По словам одного из военнопленных, некоторых отказников увозили в соседнее село.

Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом они рассказали в интервью "РИА Новости".

По словам одного из военнопленных, некоторых отказников увозили в соседнее село. Их судьба осталась неизвестной. Он выразил предполождение, что пимерно половина всех мобилизованных попадает в отказники.

Другой украинский военнослужащий, оказавшийся в плену, заявил, что некоторым из отказников угрожали тюрьмой, если они откажутся участвовать в боевых действиях.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.

Видео: Telegram / РИА Новости