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Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

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Военнослужащие изучают навыки ведения прицельного огня по условному противнику.

Минобороны показало видео боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.

На опубликованных кадрах военнослужащие изучают навыки ведения прицельного огня по условному противнику. Они также выполняют упражнения разной сложности, действуя боевыми парами.

В военном ведомстве отметили, что с мобилизованными военнослужащими разведывательных и мотострелковых подразделений проводятся комплексные тренировки по рукопашному бою.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки атак ротных групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая подготовка, калининградская область, минобороны россии, мобилизованные
Категории: Лента новостей, Новости России,

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