Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

Минобороны показало видео боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.
На опубликованных кадрах военнослужащие изучают навыки ведения прицельного огня по условному противнику. Они также выполняют упражнения разной сложности, действуя боевыми парами.
В военном ведомстве отметили, что с мобилизованными военнослужащими разведывательных и мотострелковых подразделений проводятся комплексные тренировки по рукопашному бою.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки атак ротных групп ВСУ на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
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