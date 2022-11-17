Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

Военнослужащие изучают навыки ведения прицельного огня по условному противнику.

Минобороны показало видео боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.

На опубликованных кадрах военнослужащие изучают навыки ведения прицельного огня по условному противнику. Они также выполняют упражнения разной сложности, действуя боевыми парами.

В военном ведомстве отметили, что с мобилизованными военнослужащими разведывательных и мотострелковых подразделений проводятся комплексные тренировки по рукопашному бою.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытки атак ротных групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России