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Минобороны РФ: российские военные сорвали попытки атак ротных групп ВСУ на Купянском направлении

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Уничтожено шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

Вооруженные силы России сорвали попытки атак ротных групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Наступление трех ротных тактических группы двух механизированных бригад ВСУ было сорвано ударами армейской авиации ВКС России. Войска противника продвигались в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка и Новоселовка (ЛНР).

Также Конашенков добавил, что российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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