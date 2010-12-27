Украинские военные запустили флешмоб #извинитечтомынесдохли

Бойцы протестуют против предложения Госдумы урезать субсидию.

Украинские военные запустили флешмоб с хештегом "#Извините_что_мы_не_сдохли". Такая реакция последовала после инициативы депутата Верховной рады Галины Третьяковой. Ранее женщина предложили ограничить денежные выплаты бойцам Донбасса.

Политик сообщила, что субсидии могут получить только те солдаты, которые "что-то потеряли" во время боевых действий. Таким образом статус участника войны будет предоставляться не всем тем, кто был на данной территории.

Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор прокомментировала свою инициативу парламентарий

Сейчас военные публикуют гневные посты в социальных сетях и активно выступают против принятия закона.

За средства налогоплательщиков направился на пятизвездочный курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды пишет в Facebook украинец Василий Паламарчук

Еще один боец Тарас Савчук иронично извинился перед соотечественниками в том, что использовал уплаченные народом налоги на боеприпасы. еду, горючее и оружие.

В начале весны 2014 года с целью получения финансовой выгоды и наживы на средствах налогоплательщиков я добровольно продал свою наемную силу за высокую зарплату в размере трех тысяч гривен в месяц шутит военный Олег Король

Напомним, что вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Тогда ЛНР и ДНР провозгласили себя республиками. Обе стороны пытались вести переговоры и решить проблему мирным способом, но регулярно проводился обстрел.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Крыму хотят купить судно экипажу "Норда".

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