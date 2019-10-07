В Крыму хотят купить судно экипажу "Норда"

Чиновники в третий раз запускают конкурс.

Для Крыма хотят купить новое судно вместо арестованного на Украине "Норда". Объявлен третий по счету конкурс на закупку сейнера для моряков Керчи. Ранее глава полуострова Сергей Аксенов встречался с моряками и обещал заменить им траулер. Предположительно средства на закупку корабля пойдут из бюджета самой республики. Чиновники отдадут около 22 миллионов рублей за альтернативу "Норду".

Четвертого октября объявлен конкурс на закупку судна для экипажа похищенного судна "Норд". Условия конкурса и вся информация, необходимая для участия, размещена в Единой информационной системе в сфере закупок прокомментировали в Минтрансе

Напомним, что предыдущие два конкурса прошли неудачно. Компании не смогли предоставить объекты, соответствующие техзаданию по заданной стоимости. Из-за задержки многие моряки кооператива вынуждены были уволиться и искать другую работу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина не хочет запускать транспорт в Крым.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ТСН, STRANGER