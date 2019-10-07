Украина не хочет запускать транспорт в Крым

Глава мининфраструктуры Украины объяснил свои слова про запуск общественного транспорта.

Министр инфраструктуры Украины отрекся от слов по возвращению транспорта в Крым. Ранее глава ведомства Владислав Криклий говорил о том, что страна готова вернуть общественный транспорт в регион. На границе начали обустраивать пропускные пункты "Чонгар" и "Каланчак". Чиновники даже называли основного железнодорожного строителя - роль отдавалась компании "Укрзализныця". Однако теперь политики не намерены возобновлять пассажирские перевозки на полуостров.

Речь не идет о восстановлении любых рейсов в оккупированный Крым. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров оправдался спикер за свои слова

По региону продолжают курсировать маршрутные такси, везущие украинцев на отдых. В 2018 году территорию посетило около миллиона украинцев. С 2013 года этот показатель увеличился с 450 тысяч человек.

Правительство Киева продолжает воспринимать Крым и его жителей как врагов.Торговая, экономическая и водная блокада властями не будет снята.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия и Украина будут сотрудничать в сфере ракетостроения.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Timelab Pro