Украина не хочет запускать транспорт в Крым

Министр инфраструктуры Украины отрекся от слов по возвращению транспорта в Крым. Ранее глава ведомства Владислав Криклий говорил о том, что страна готова вернуть общественный транспорт в регион. На границе начали обустраивать пропускные пункты "Чонгар" и "Каланчак". Чиновники даже называли основного железнодорожного строителя - роль отдавалась компании "Укрзализныця". Однако теперь политики не намерены возобновлять пассажирские перевозки на полуостров.
Речь не идет о восстановлении любых рейсов в оккупированный Крым. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров
оправдался спикер за свои слова
По региону продолжают курсировать маршрутные такси, везущие украинцев на отдых. В 2018 году территорию посетило около миллиона украинцев. С 2013 года этот показатель увеличился с 450 тысяч человек.
Правительство Киева продолжает воспринимать Крым и его жителей как врагов.Торговая, экономическая и водная блокада властями не будет снята.
Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия и Украина будут сотрудничать в сфере ракетостроения.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Timelab Pro
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