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Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
Сегодня, 16:27
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Украинские военные проведут учения на границе с Крымом

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Они пройдут на полигоне "Ягорлык".

Вооруженные силы Украины проведут военные учения на границе с Крымом в Херсонской области. Об этом сообщается на странице администрации региона в социальной сети Facebook.

Мероприятия пройдут с 9 по 30 сентября.

Планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", который находится в Скадовском районе. Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой.

из сообщения администрации Херсонской области

Руководство региона обратилось к жителям с просьбой сохранять спокойствие и быть осмотрительными!

Ранее мы сообщали, что украинские снайперы провели учения в Херсонской области. 

Фото: pixabay.com
 

Теги: военные учения, граница украины и крыма, украина, херсонская область
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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