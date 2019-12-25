Украинские военные проведут учения на границе с Крымом

Вооруженные силы Украины проведут военные учения на границе с Крымом в Херсонской области. Об этом сообщается на странице администрации региона в социальной сети Facebook.
Мероприятия пройдут с 9 по 30 сентября.
Планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", который находится в Скадовском районе. Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой.
из сообщения администрации Херсонской области
Руководство региона обратилось к жителям с просьбой сохранять спокойствие и быть осмотрительными!
Ранее мы сообщали, что украинские снайперы провели учения в Херсонской области.
Фото: pixabay.com
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