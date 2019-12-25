Украинские военные проведут учения на границе с Крымом

Они пройдут на полигоне "Ягорлык".

Вооруженные силы Украины проведут военные учения на границе с Крымом в Херсонской области. Об этом сообщается на странице администрации региона в социальной сети Facebook.

Мероприятия пройдут с 9 по 30 сентября.

Планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", который находится в Скадовском районе. Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. из сообщения администрации Херсонской области

Руководство региона обратилось к жителям с просьбой сохранять спокойствие и быть осмотрительными!

Ранее мы сообщали, что украинские снайперы провели учения в Херсонской области.

Фото: pixabay.com

