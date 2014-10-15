Силовики требуют повышения размера пенсий.

Украинские военные пенсионеры вышли на протест из-за низких выплат. Об этом рассказали местные журналисты из издания УНИАН. СМИ ведет прямую трансляцию с места событий на собственной странице в социальной сети Facebook. В митинге в центре Киева принимают участие несколько сотен человек, представляющих силовые и военные структуры. Активисты требуют от президента пересмотреть критерии расчета положенных им социальных выплат. Они недовольны уровнем пенсий, которые не увеличились даже после того, как кабинет министров выделил на эти цели дополнительные средства.

В этом году нам начислили на 20 миллиардов гривен больше, но эти деньги не выдали ...Господин президент, где взять деньги? один из участников протеста

Протестующие добиваются встречи с Владимиром Зеленским. Они хотят лично с главой государства обсудить методики расчета выплат. В случае отказа активисты угрожают маршем дойти до здания Верховной Рады и там продолжить митинговать. На данный момент информации о столкновениях с полицией не сообщалось. Реакции от правительства не поступало.

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Фото и видео: УНИАН