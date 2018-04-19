Украинские националисты вышли на марш в центре Киева

Националисты планируют прийти к офису Зеленского и заявить о своем несогласии с формулой Штайнмайера.

Украинские националисты в Киеве проводят марш в честь годовщины создания "УПА"*. В акции участвуют несколько тысяч человек. Об этом сообщил ТСН.

Националисты провели митинг у памятника Тарасу Шевченко, а потом пошли по главным улицам Киева. По данным ТАСС, в первых рядах националисты несли плакат "Нет особому статусу Донбасса".

После этого националисты планируют прийти к офису Зеленского и заявить о своем несогласии с формулой Штайнмайера.

*"Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ранее Лавров сравнил "формулу Штайнмайера" с уступкой.

Видео:Depo.Ua