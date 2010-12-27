Лавров сравнил "формулу Штайнмайера" с уступкой

Договоренность никак не повлияет на минские соглашения.

Глава МИД России сравнил "формулу Штайнмайера" с уступкой. Сергей Лавров добавил, что плана "Б" по выполнению минских договоренностей быть не может, так как они являются базой для урегулирования конфликта в юго-восточной части Украины. Саму "формулу" политик назвал компромиссом к соглашению. Они предусматривают особый статус Донбасса после проведения выборов в регионе.

Поэтому никаких отходов от базовых принципов минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей...Это все остается неизменным, без этого ничего не получится комментирует спикер

Лавров напомнил, что сроки проведения "нормандского саммита" определят президенты стран. Помощник Владимира Путина Сурков заявил, что встреча четырех глав государств состоится после отвода войск на согласованные линии в Донбассе. Понимание по конкретной дате ожидается в ближайшие дни.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах.

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