Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах

Политик обнародовал секретную деталь мирного соглашения.

Глава МИД России рассказал важную деталь, которая произошла во время подписания "формулы Штайнмайера". Сергей Лавров пояснил, что участники контактной группы Украины подписывали документы на разных листах.

Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников прокомментировал дипломат

Он напомнил, что в Минске свои подписи поставили в том числе и представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В России позитивно относятся к данному соглашению по Донбассу. В Кремле надеются, что военный конфликт удастся урегулировать мирным способом.

Соглашение определяет механизм закреплением за Донбассом особого статуса, а также возможность амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее Piter.tv писал о том, что США задались целью принудить Иран к капитуляции.

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