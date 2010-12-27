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Лавров: США задались целью принудить Иран к капитуляции
Сегодня, 14:26
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lesjasap

Лавров: США задались целью принудить Иран к капитуляции

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Ситуация в Персидском заливе обострилась.

Сергей Лавров рассказал, что США затеяли опасную игру в Сирии. По данным от главы МИД России, Вашингтон привлек для решения военного конфликта на свою сторону курдов. В связи с этим политик считает, что ситуация в Персидском заливе обострилась, а концепция по безопасности в России не теряет актуальности. 

Дипломаты предполагают, что Америка намерена принудить Иран к капитуляции. Подобную политику Лавров назвал недальновидной. 

К сожалению, Вашингтон задался целью всячески демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран

прокомментировал обстановку спикер

Напомним, что отношения между США и Ираном ухудшились после того, как Америка вышла из ядерной сделки. Против Тегерана ввели санкции. За последние несколько месяцев обострилось положение в Персидском заливе. Там произошли неприятные инциденты с торговыми судами. США также обвинили Иран в нападении на нефтяные вышки в Саудовской Аравии. Подобные предположения иранцы отвергают.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова.

Фото: Facebook

Видео: YouTube/
 

Теги: иран, персидский залив, сергей лавров, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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