Лавров: США задались целью принудить Иран к капитуляции

Ситуация в Персидском заливе обострилась.

Сергей Лавров рассказал, что США затеяли опасную игру в Сирии. По данным от главы МИД России, Вашингтон привлек для решения военного конфликта на свою сторону курдов. В связи с этим политик считает, что ситуация в Персидском заливе обострилась, а концепция по безопасности в России не теряет актуальности.

Дипломаты предполагают, что Америка намерена принудить Иран к капитуляции. Подобную политику Лавров назвал недальновидной.

К сожалению, Вашингтон задался целью всячески демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран прокомментировал обстановку спикер

Напомним, что отношения между США и Ираном ухудшились после того, как Америка вышла из ядерной сделки. Против Тегерана ввели санкции. За последние несколько месяцев обострилось положение в Персидском заливе. Там произошли неприятные инциденты с торговыми судами. США также обвинили Иран в нападении на нефтяные вышки в Саудовской Аравии. Подобные предположения иранцы отвергают.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова.

Фото: Facebook

Видео: YouTube/

