Лавров: США задались целью принудить Иран к капитуляции

Сергей Лавров рассказал, что США затеяли опасную игру в Сирии. По данным от главы МИД России, Вашингтон привлек для решения военного конфликта на свою сторону курдов. В связи с этим политик считает, что ситуация в Персидском заливе обострилась, а концепция по безопасности в России не теряет актуальности.
Дипломаты предполагают, что Америка намерена принудить Иран к капитуляции. Подобную политику Лавров назвал недальновидной.
К сожалению, Вашингтон задался целью всячески демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран
прокомментировал обстановку спикер
Напомним, что отношения между США и Ираном ухудшились после того, как Америка вышла из ядерной сделки. Против Тегерана ввели санкции. За последние несколько месяцев обострилось положение в Персидском заливе. Там произошли неприятные инциденты с торговыми судами. США также обвинили Иран в нападении на нефтяные вышки в Саудовской Аравии. Подобные предположения иранцы отвергают.
Ранее Piter.tv писал о том, что МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова.
Фото: Facebook
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