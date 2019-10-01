МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Главу ведомства вдохновил на создание стихотворения дым.

В "Русском пионере" опубликовали стихотворение главы МИД Сергея Лаврова. Чиновник написал несколько строчек на заявленную тему журнала - "Дым". Полный текст произведения опубликован на официальной странице ведомства в Facebook.

Напомним, что о пристрастии политика к поэзии стало известно в феврале 2017 года. Тогда Лавров впервые опубликовал стихотворения собственного сочинения. Работа была посвящена постпреду России в ООН Виталию Чуркину. Глава МИД написал их еще в 1994 году в честь 42-го дня рождения Чуркина. В произведении рассказывалась история о действиях постпреда во время войны в Боснии и упоминается миссия ООН в Сараево.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией.

Фото: Facebook

Видео: YouTube/

