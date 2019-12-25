Экипажи отрабатывают ведение воздушного боя и групповую работу в парах и звеньях.

Украинские истребители проводят учения в Полтавской области. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны Украины. Специалисты заявили, что ведутся плановые летно-тактические тесты. В рамках программы экипажи боевой авиации отрабатывают ведение воздушного боя на средних и малых высотах.

В 831 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" проходят плановые полеты. Одна из авиационных эскадрилий бригады готовится к летно-тактическим учениям пресс-служба Минобороны Украины

Чиновники добавили, что среди основных задач также указана отработка групповой слетанности в составе пар и звена. Военные готовят пилотов к выполнению миссий в различных условиях. Это необходимо для того, чтобы избежать нападения противника и потенциальных потерь из-за атаки систем ПВО.

Наземный персонал и летный состав вкладываются в определенные сроки. Такие тренировки и навыки необходимы для выполнения вывода подразделений на оперативные аэродромы Александр Мостовой, и.о. командира авиабригады

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