Украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. Противника заметили подразделения прикрытия госграницы ЗВО и погранслужбы ФСБ. Инцидент произошел сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе министерства обороны.
По боевикам нанесли удар из артиллерии. Выяснилось, что это была диверсионно-разведывательная группа. После удара ДРГ была рассеяна. Противник отошел.
Напомним, что в районе Новой Таволжанки недавно прошел бой с украинской ДРГ.
Ранее на Piter.tv: в Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки.
Фото: Telegram / Shot
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