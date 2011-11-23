По боевикам нанесли удар из артиллерии.

Украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. Противника заметили подразделения прикрытия госграницы ЗВО и погранслужбы ФСБ. Инцидент произошел сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По боевикам нанесли удар из артиллерии. Выяснилось, что это была диверсионно-разведывательная группа. После удара ДРГ была рассеяна. Противник отошел.

Напомним, что в районе Новой Таволжанки недавно прошел бой с украинской ДРГ.

Ранее на Piter.tv: в Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки.

Фото: Telegram / Shot