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Украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки
Сегодня, 19:36
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Украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки

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По боевикам нанесли удар из артиллерии.

Украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. Противника заметили подразделения прикрытия госграницы ЗВО и погранслужбы ФСБ. Инцидент произошел сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По боевикам нанесли удар из артиллерии. Выяснилось, что это была диверсионно-разведывательная группа. После удара ДРГ была рассеяна. Противник отошел. 

Напомним, что в районе Новой Таволжанки  недавно прошел бой с украинской ДРГ. 

Ранее на Piter.tv: в Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки.

Фото: Telegram / Shot

Теги: белгородская область, диверсанты, сво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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