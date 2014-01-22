В Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки

Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в социальных сетях о том, что при обстреле Вооруженными силами Украины местного населенного пункта Соболевка погибло три человека, еще семеро мирных граждан получили ранения. Шестеро из них были госпитализированы, еще один пациент отказался от больницы. Инцидент зафиксирован на территории Валуйского округа, куда прилетело несколько снарядов из реактивной системы залпового огня "Град". По частному сектору власти и военнослужащие зарегистрировали 18 таких прилетов.

К сожалению, погибли три человека – двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. Вячеслав Гладков, глава российского региона

Около 600 детей из белгородского приграничья отправят на отдых в Калугу и Ярославль.

Фото и видео: Telegram / SHOT