Около 600 детей из белгородского приграничья отправят на отдых в Калугу и Ярославль

Вячеслав Гладков рассказал о перераспределении больших ПВРов в Белгороде.

Около 600 детей из приграничных районов Белгородской области с 3 июня будут отправляться на летний отдых в Калугу и Ярославль. Такой информацией в собственном Telegram-канале поделился губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Продолжаем отправлять наших детей. Сегодня 300 детей отправляются на летний отдых в Калугу и 300 детей - в Ярославль. Благодарю моих друзей - коллег Влада Шапшу и Михаила Евраева, губернаторов Калужской и Ярославской областей, которые очень быстро отозвались, позвонили и принимают наших детей. Вячеслав Гладков, глава Белогоросдкой области

Напомним, что ранее глава региона говорил о том, что порядка 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов уже отправились в Воронеж, также 200 человек уехали в Пензенскую область. Кроме этого тысяча детей из приграничных районов также принять Крым, 200 человек - Липецкая область, еще 200 - Томская область.

Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа находятся в пунктах временного размещения.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков