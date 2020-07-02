  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:06
217
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Украинские депутаты устроили потасовку из-за флага России

0 0

Парламентарии подрались в Херсонской области.

Украинские депутаты устроили потасовку из-за флага России. Об этом рассказали журналисты портала kherson.net.ua. По информации от источника, парламентарии Херсонской области выступили в перепалку во время заседания. Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егор Устинов рассказал, что к нему подошел коллега из фракции "Европейская солидарность" Сергей Хлань. на шею пострадавшему попытались повесить плакат и фразой "Пособник оккупанта" и  нарисованным национальным флагом РФ.

Устинову удалось оттолкнуть нападавшего, после чего началась драка.Хланя оттеснили депутаты, после чего усадили мужчину на место. В продолжении речи Устинов заявил, что подобное поведение на заседании недопустимо.

Председатель ПАСЕ отчитал депутата Верховной Рады за поведение.

Видео: kherson.net.ua

Теги: егор устинов, сергей хлань, флаг россии, херсонская область
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии