Парламентарии подрались в Херсонской области.

Украинские депутаты устроили потасовку из-за флага России. Об этом рассказали журналисты портала kherson.net.ua. По информации от источника, парламентарии Херсонской области выступили в перепалку во время заседания. Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егор Устинов рассказал, что к нему подошел коллега из фракции "Европейская солидарность" Сергей Хлань. на шею пострадавшему попытались повесить плакат и фразой "Пособник оккупанта" и нарисованным национальным флагом РФ.

Устинову удалось оттолкнуть нападавшего, после чего началась драка.Хланя оттеснили депутаты, после чего усадили мужчину на место. В продолжении речи Устинов заявил, что подобное поведение на заседании недопустимо.

Председатель ПАСЕ отчитал депутата Верховной Рады за поведение.

Видео: kherson.net.ua