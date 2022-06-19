Алексей Кулемзин назвал задачу, которую выполняют противники.

Украинские боевики обстреливают администрацию Донецка. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель городской администрации Алексей Кулемзин. По мнению чиновника, киевский режим намерен ликвидировать координацию сил.

Обстрел велся жилых кварталов, администрации города. Цель понятна - уничтожить органы власти, управления, уничтожить координацию, уничтожить Донецк. Алексей Кулемзин, глава городской администрации

Эксперт добавил, что региональные власти предпринимают все необходимое для того, чтобы восстановить движение общественного транспорта, а также водоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение для пользователей.

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