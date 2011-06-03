Такие сведения предоставил командующий ДНР по прозвищу Хохол.

Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе. Соответствующее заявление перед журналистами "РИА Новостей" сделал командир подразделения Донецкой народной республики с прозвищем Хохол. По словам эксперта, местные боевики два раза за последние несколько дней предпринимали на северном направлении попытки выйти из окружения сил ДНР. Однако они все еще зажаты на территории металлургического завода "Азовсталь".

Прорыв был пресечен. По большей части они погибли. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и все. Хохол

Напомним, что российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта. С того времени ведется зачистка города от националистов. Сейчас практически вся территория населенного пункта управляется ДНР и ВС РФ, за исключением района завода "Азовсталь". На предприятии укрылись остатки националистического полка.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости