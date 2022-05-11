Украинская рэп-группа Kalush выступила на "Евровидении-2022"

Артисты прошли в финал песенного конкурса в Турине.

Украинская рэп-группа Kalush выступила на полуфинальном состязании в международном песенном конкурсе "Евровидение-2022". Музыканты смогли войти в перечень участников, которые будут бороться за лидерство в финале. Известно, что артисты представили публике композицию под названием Stefania.

Напомним, что 10 мая в итальянском Турине начался 66-й конкурс "Евровидение". В первом полуфинале выступили представители из 17 стран. Финал мероприятия запланирован на 14 мая. В него прошли только десять государств. Кроме Украины в список попали Швейцария, Армения, Исландия, Португалия, Норвегия, Греция, Молдавия, Нидерланды, Литва.

Филипп Киркоров прилетел на вертолете на "Евровидение-2022" в Турин.

Фото и видео: YouTube / Eurovision Song Contest