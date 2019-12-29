Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров.

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма. Представитель управления от Минобороны заявил, что полуостров станет форпостом для контроля над Черным морем. Об этом Вадим Скибицкий рассказал в интервью "Обозревателю".

Угроза возрастает и для нас...могут...выполнять штурмовые операции на нашей территории прокомментировал эксперт

Москва также собирается использовать регион как основную базу для применения войск в Сирии. С 2014 года количество военнослужащих РФ в Крыму увеличилось в 2,5 раза. Там находится практически все виды вооружения страны: авиация, корабли, ПВО. На Украине уверены, что боевая мощь будет наращиваться и далее.

Ранее посольство РФ пригласило власти США посетить Крым.