Украинская разведка выяснила предназначение Крыма. Представитель управления от Минобороны заявил, что полуостров станет форпостом для контроля над Черным морем. Об этом Вадим Скибицкий рассказал в интервью "Обозревателю".
Угроза возрастает и для нас...могут...выполнять штурмовые операции на нашей территории
прокомментировал эксперт
Москва также собирается использовать регион как основную базу для применения войск в Сирии. С 2014 года количество военнослужащих РФ в Крыму увеличилось в 2,5 раза. Там находится практически все виды вооружения страны: авиация, корабли, ПВО. На Украине уверены, что боевая мощь будет наращиваться и далее.
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Пипец. Это и ежу понятно, не то что украинской разведке!