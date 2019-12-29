Это навсегда снимет вопросы у американцев.

Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым. Соответствующее заявление опубликовано на аккаунте в Facebook. Дипломаты напомнили, что за последние шесть лет западные коллеги ни разу не были на полуострове. Поэтому они не понимают реальное положение в регионе.

Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе прокомментировали чиновники

В Посольстве считают, что все волнения Вашингтона будут навсегда сняты после поездки. Американцам предлагают прибыть на церемонию открытия соборной мечети в Симферополе. Она должна быть достроена к концу 2020 года.

Ранее в партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым.

Видео: YouTube/Timelab Pro