Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым. Соответствующее заявление опубликовано на аккаунте в Facebook. Дипломаты напомнили, что за последние шесть лет западные коллеги ни разу не были на полуострове. Поэтому они не понимают реальное положение в регионе.
Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе
прокомментировали чиновники
В Посольстве считают, что все волнения Вашингтона будут навсегда сняты после поездки. Американцам предлагают прибыть на церемонию открытия соборной мечети в Симферополе. Она должна быть достроена к концу 2020 года.
Ранее в партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым.
Видео: YouTube/Timelab Pro
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