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Украинок задержали в Турции за голую фотосессию на яхте
Сегодня, 12:18
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lesjasap

Украинок задержали в Турции за голую фотосессию на яхте

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Девушки провели на допросе целый день.

Украинок задержали в Турции за голую фотосессию на яхте, Об этом сообщили журналисты с портала Pavlovsky.News. Обнаженных девушек в момент съемки успели заснять очевидцы с другого судна. После это кадры распространились в социальных сетях и Интернете. После этого правоохранительные органы установили личности подозреваемых. После допроса девушек отпустили.

Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию.

одна из задержанных 

Девушка добавила журналистам, что с ней и с ее знакомыми сейчас все в порядке.

С россиянина сняли обвинения в непристойной фотосессии в Дубае.

Фото: Pixabay.com

Теги: голые, турция, фотосессия, яхта
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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