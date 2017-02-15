Девушки провели на допросе целый день.

Украинок задержали в Турции за голую фотосессию на яхте, Об этом сообщили журналисты с портала Pavlovsky.News. Обнаженных девушек в момент съемки успели заснять очевидцы с другого судна. После это кадры распространились в социальных сетях и Интернете. После этого правоохранительные органы установили личности подозреваемых. После допроса девушек отпустили.

Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию. одна из задержанных

Девушка добавила журналистам, что с ней и с ее знакомыми сейчас все в порядке.

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Фото: Pixabay.com