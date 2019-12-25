Гражданин РФ будет депортирован из страны.

С россиянина сняли обвинения в непристойной фотосессии в Дубае. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на заявление генерального консульства РФ в ОАЭ. Ранее мужчину задержали по подозрению в причастности к организации нелегального мероприятия.

Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае и принял решение о его депортации, которая должна состояться в 16:15 по местному времени (15:15 по московскому времени). пресс-служба консульства РФ

Напомним, что ранее из страны были отправлены домой девушки, принимавшие участие в фотосессии. Ролик с мероприятием появился в социальных сетях в начале апреля. На нем видно, что обнаженные модели позируют фотографу на одном из балконов многоэтажного здания. После распространения видео и фотографий полиция задержала участников съемки.

Фото: Telegram/Mash, Twitter/tammytabby