Среди участниц скандальной фотосессии в Дубае россиянок не оказалось

Под обвинение попал российский фотограф, которому позировали девушки.

Россиянок не оказалось среди задержанных во время эротической фотосессии в Дубае. Ранее в интернете появилось видео с обнаженными девушками на балконе одного из небоскребов в Дубае, которые позировали фотографу. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России.

Обвинение предъявлено гражданину России, который обвиняется в ОАЭ в организации эротической фотосессии. Ему грозит от шести месяцев заключения. Ранее сообщалось о восьми россиянках среди всех задержанных девушек.

Российских гражданок среди задержанных девушек нет, задержан только один российский гражданин по подозрению в том, что он был организатором этого мероприятия. Иван Губанов, вице-консул генерального консульства РФ в Дубае

По словам Губанова, россиянину будет оказана вся необходимая консульская поддержка в соответствии с законодательством РФ. Его дальнейшая судьба будет зависеть от местных правоохранительных органов, суда и прокуратуры.

По факту нарушения было заведено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что Сейшельские Острова открыли свои границы для российских туристов.

Фото: Twitter / tammytabby