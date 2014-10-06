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Среди участниц скандальной фотосессии в Дубае россиянок не оказалось
Сегодня, 12:53
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phil_k

Среди участниц скандальной фотосессии в Дубае россиянок не оказалось

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Под обвинение попал российский фотограф, которому позировали девушки.

Россиянок не оказалось среди задержанных во время эротической фотосессии в Дубае. Ранее в интернете появилось видео с обнаженными девушками на балконе одного из небоскребов в Дубае, которые позировали фотографу. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России. 

Обвинение предъявлено гражданину России, который обвиняется в ОАЭ в организации эротической  фотосессии. Ему грозит от шести месяцев заключения. Ранее сообщалось о восьми россиянках среди всех задержанных девушек.

Российских гражданок среди задержанных девушек нет, задержан только один российский гражданин по подозрению в том, что он был организатором этого мероприятия.

Иван Губанов, вице-консул генерального консульства РФ в Дубае

По словам Губанова, россиянину будет оказана вся необходимая консульская поддержка в соответствии с законодательством РФ. Его дальнейшая судьба будет зависеть от местных правоохранительных органов, суда и прокуратуры.

По факту нарушения было заведено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что Сейшельские Острова открыли свои границы для российских туристов.

Фото: Twitter / tammytabby

Теги: дубай, отдых россиян в дубае, рамадан, фотосессия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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