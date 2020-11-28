В Дубае задержали россиянок за фотосъемку в обнаженном виде

В Дубае задержали восемь россиянок за фотосессию в обнаженном виде на балконе небоскреба. Об этом сообщили "РИА Новости" в генконсульстве России.
В интернете появилось видео, на котором девушки позируют фотографу на балконе одного из небоскребов в Дубае. По предварительным данным, полиция задержала 40 человек, которые приняли участие в фотосессии.
Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях.
из сообщения генконсульства РФ
В ведомстве сообщили, что россиянкам грозит до полугода тюрьмы, а организатору съемок придется отбыть в местах лишения свободы до полутора лет. Отмечается, что девушек могут обязать выплатить штраф в размере пять тысяч дирхам (более 100 тысяч рублей). Организатору фотосессии придется выплатить 50 тысяч дирхам (более одного миллиона рублей).
Однако представитель генконсульства РФ заявил, что виновников могут помиловать в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.
Ранее аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России.
Фото: Twitter / tammytabby
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