Основатель Telegram обсудил в ОАЭ возможности мессенджера.

Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом. Об этом заявил медиаофис правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Во время встречи с основателем мессенджера Telegram принц заявил, что хочет обеспечить своей страны "продуктивную среду, ориентированную на рост технологических стартапов". Спикер добавил, что некоторые успешные цифровые компании мира могут управлять предприятиями с территории ОАЭ.

Экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень Павел Дуров, основатель Telegram

Напомним, что социальная сеть Telegram позволяет пользователям обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов, а также создавать информационные каналы. Мессенджер разработан в 2013 году основателем "Вконтакте".

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских.

Фото: Telegram/Павел Дуров