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Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая
Сегодня, 15:21
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lesjasap

Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая

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Основатель Telegram обсудил в ОАЭ возможности мессенджера.

Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом. Об этом заявил медиаофис правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Во время встречи с основателем мессенджера Telegram принц заявил, что хочет обеспечить своей страны "продуктивную среду, ориентированную на рост технологических стартапов". Спикер добавил, что некоторые успешные цифровые компании мира могут управлять предприятиями с территории ОАЭ.

Экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень

Павел Дуров, основатель Telegram

Напомним, что социальная сеть Telegram позволяет пользователям обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов, а также создавать информационные каналы. Мессенджер разработан в 2013 году основателем "Вконтакте". 

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских.

Фото: Telegram/Павел Дуров

Теги: telegram, дубаи, оаэ, павел дуров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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