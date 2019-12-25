Павел Дуров рассказал о модерации каналов в приложении.

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских. Об этом в мессенджере рассказал его основатель Павел Дуров. По данным эксперта, модераторы уже заблокировали несколько "проблемных" каналов,в которых размещались личные сведения о сотрудниках правоохранительных органов.

За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров заявление Павла Дурова

Основатель Telegram уверен, что использование его приложения для "разборок" с полицией и силовиками противоречит правилам мессенджера, которые запрещают призывы к насилию.

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