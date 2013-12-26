Глава Apple раскритиковал политику соцсетей на фоне конфликта с Facebook

Он считает, что соцсети злоупотребляют данными своих пользователей.

Глава компании Apple Тим Кук раскритиковал политику социальных сетей на фоне конфликта с Facebook. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его выступление на конференции по вопросам конфиденциальности и защиты данных.

По словам Кука, соцсети собирают слишком много данных о пользователях и злоупотребляют ими. С их помощью создаются полязирация мнений и распространение дезинформации. Кук не уточнил, что к этим соцсетям также относится Facebook. Однако многие связывают его мнение с началом конфликта между Apple и Facebook.

Речь идет о новой политике конфиденциальности американской компании, согласно которой пользователи будут сами решать, передавать ли им данные об идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам. Глава Facebook Марк Цукерберг обвинил Apple в злоупотреблении своим положением, а также отметил, что это изменение повлияет на доходы компании в первом квартале.

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Видео: YouTube / Reuters