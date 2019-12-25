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Бот в Telegram дал возможность мошенникам менять номер и голос при звонке
Сегодня, 11:28
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nastya960

Бот в Telegram дал возможность мошенникам менять номер и голос при звонке

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Замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев подчеркнул, что мошенник может притвориться родственником или другом жертвы.

В Telegram появился бот, давший возможность телефонным мошенникам работать через мессенджер. Технология подменяет номер звонящего и может изменять голос говорящего. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

После оплаты бот предлагает ввести номер абонента и номер, который собеседник увидит на экране. Все это делается в самом Telegram, поэтому технология доступна абсолютно всем.

Замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев подчеркнул, что мошенник может притвориться родственником или другом жертвы, если номер есть в телефонной книге абонента.

Ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко при этом отметил, что таким сервисом пользуются и представители легального бизнеса.

Ранее в Telegram нашли канал, собирающий персональные данные российских силовиков.

Фото: pixabay

Теги: telegram, бот, мошенники
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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