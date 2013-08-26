Организаторы ТГ-канала собрали аудиторию в 8,5 тысяч подписчиков.

В Telegram нашли канал, собирающий персональные данные российских силовиков. Об этом написали журналисты "Коммерсанта". По данным СМИ, на открытом канале в данном мессенджере размещаются сведения о представителях полиции и Росгвардии, которые участвуют в задержаниях на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Сейчас организаторам удалось собрать более 8,5 тысяч подписчиков. Кроме ФИО на канале также размещены фотографии силовиков, ссылки на их страницы в социальных сетях, номера телефонов, сведения о родственниках.

По данным "Коммерсанта", в ТГ-канал также встроен специальный поисковый механизм, через который анонимно можно загрузить данные о силовиках, которые затем будут доступны общественности.

Напомним, что в декабре 2020 года парламентарии Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который позволяет скрывать личные данные представителей силовых структур, включая сведения об имуществе. Авторы инициативы считают, что публикация информации о частной жизни правоохранителей "негативно влияет на осуществление ими своих полномочий".

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Фото: Piter.tv