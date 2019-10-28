Украинец получил срок за футболку с гербом СССР

Мужчине изменили наказание с тюремного на испытательный срок.

Украинец получил тюремный срок за ношение футболки с гербом СССР около одного из торговых центров. Житель Кривого Рога пошел по статье за нарушение запрета на использование советской символики. На Украине считают режим "коммунистическим и тоталитарным". Такие данные предоставил "Главком" со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда.

Известно, что украинца задержали на проспекте Гагарина в середине июня 2019 года. Позже фигурант дела заключил сделку со следствием. Благодаря этому наказание изменили на испытательный срок. Ближайший год он должен отмечаться в полиции. Ему также запретили несогласованный выезд из страны. В случае смены места жительства он должен уведомить об этом МВД.

Напомним, что данный закон действует на Украине с мая 2015 года, нарушителя могли посадить на срок до 5 лет лишения свободы.

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Фото: Pixabay.com

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