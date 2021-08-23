Украинец пытался незаконно вывезти из Крыма старинные артефакты

Сотрудники таможни республики Крым пресекли незаконный вывоз на территорию Украины более 80 предметов, которые представляют культурную ценность. Об этом информирует пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.
По данным ведомства, похитителем является гражданин Украины. При вывозе артефактов с территории полуострова он не стал декларировать их, разрешительные документы на вывоз отсутствовали.
84 старинных предмета - бронзовые зеркала, браслеты, подвески, наконечники для стрел <…> клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручкой, браслеты наручные бронзовые, ожерелье, датированные VI-III вв. до н.э.; черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов, XIII-XIV вв.
сообщения ФТС России
Специалисты подтвердили, что перечисленные артефакты представляют культурную ценность и получены в ходе археологических раскопок. Все предметы были изъяты, в настоящее время проводится административное расследование.
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Видео: ФТС России
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