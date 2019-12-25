Олег Ляшко поделился ожиданиями от распространения СOVID-19.

Украине предсказали вспышку коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Ляшко в интервью для местного телеканала ICTV. Ролик опубликован на YouTube-канале. Чиновник пояснил, что профильному ведомству удалось эффективно работать ради сокращения количества зараженных в стране во время Пасхи.

Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период — до 14 дней прокомментировал Олег Ляшко

Главный санитарный врач Украины заметил, что на данный момент на Украине не ощущается пиковой нагрузки. Система здравоохранения работает слаженно. Врачам удается сдерживать прирост заболевших в пределах допустимого значения. Ежедневный показатель составляет около 5-10 процентов. По словам Ляшко, в Минздраве Украины делают все, чтобы предотвратить прирост ежедневного количества инфицированных до 30%.

Напомним, что власти Украины ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Карантин введен с 6 апреля. Его продлили до 11 мая.

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине.

Фото и видео: YouTube/Свобода слова на ICTV

