Это возможно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине. Он сделал это во время своего видеообращения к нации, которое опубликовано на Facebook.

По словам главы государства, открыть продуктовые рынки можно будет при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Примерная дата открытия — 1 мая.

Зеленский заявил, что правительство Украины рассмотрит вопрос об открытии рынков на ближайшем заседании — 29 апреля.

Ранее поход моряков ВМС Украины стал поводом для шуток комментаторов в Сети.