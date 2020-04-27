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Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

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Это возможно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине. Он сделал это во время своего видеообращения к нации, которое опубликовано на Facebook.

По словам главы государства, открыть продуктовые рынки можно будет при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Примерная дата открытия — 1 мая.

Зеленский заявил, что правительство Украины рассмотрит вопрос об открытии рынков на ближайшем заседании — 29 апреля.

Ранее поход моряков ВМС Украины стал поводом для шуток комментаторов в Сети.

Теги: зеленский, рынки, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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