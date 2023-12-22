Глава МИД РФ прокомментировал отказ Киева от проверки.

Киевскому режиму нечего будет доложить во Всемирной организации по вопросу соблюдения прав человека, поэтому сейчас украинские власти уклоняются от этой обязанности. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на дипломатической встрече с иностранными послами по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Он отметил, что до недавнего времени ни одно государство не уклонялось по своей воле от универсального периодического обзора.

Но теперь принцип глобального охвата дискредитирован. ... Отчитаться о том, как украинцы соблюдают права человека, тем более что они представляли себя идеальным борцом против дискриминации, они не хотят, потому что знают: доложить им нечего. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипомат из Москвы напомнил коллегам о том, что в ООН с 2008 года существует глобальный мониторинг выполнения Всеобщей декларации прав человека. Речь идет об универсальном периодическом обзоре, создаваемом в рамках Совета по правам человека. Проверке по принципу ротации подлежит каждый член ООН без исключений.

Трагедию в Одессе так никто и не расследовал, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России