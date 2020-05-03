Украинцы возмутились из-за российской "цибули" в магазине

Пользователи в комментариях разочаровались отсутствием отечественных продуктов.

Пользователи украинского сегмента Сети возмутились из-за отсутствия местного лука в одном из магазинов киевской продуктовой сети. Фотографии, сделанные 1 мая, в Facebook разместила музыкальный продюсер Алена Мозговая.

Комментаторы записи оказались разочарованы тем, что в магазинах Украины не нашлось место местным продуктам – лук, судя по фотографиям был из России, морковь – из Израиля, а капуста – итальянской.

Ранее мы сообщали о том, что Россия остается стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 2 мая 2014 года. Об этом заявили в МИД Украины по случаю 6-й годовщины трагедии.

Фото: Олена Мозгова / Facebook