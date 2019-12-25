Охранники не смогли догнать воров.

Украинцы вынесли из супермаркета платежный терминал на глазах у охраны и сбежали. Инцидент зафиксирован в городе Днепр. О нем рассказали местные очевидцы, а позже выяснилось, что преступление попало на запись с камеры видеонаблюдения.

Известно, что в правоохранительные органы обратились сотрудники магазина. Они объяснили, что молодые люди в черных футболках вынесли из помещения аппарат. Они погрузили тяжелое устройство в тележку для продуктов, после чего сели с ним в микроавтобус и отправились в сторону жилых кварталов. Охранники утверждают, что не смогли догнать злоумышленников. На месте инцидента полиция не обнаружила следов воров. Проверяется территория около супермаркета.

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Фото: Telegram / Днепр Оперативный