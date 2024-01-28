Украинцы стали бояться говорить на родном языке в Польше

В последнее время переселенцы стали все чаще сталкиваться с агрессией жителей Польши.

Живущие в Польше украинцы практически перестали говорить на родном языке в общественных местах из-за неприязни местных жителей к ним. Об этом сообщала агентству РАР доктор наук Доминика Блахницкая-Чачек с факультета социологии Варшавского университета.

По словам социолога, украинцы, которые свободно говорят по-польски, столкнулись с тем, что им нелегко вести диалог с коренным населением. Кроме того, уехавшие из Украины беженцы готовы вливаться в новое общество, но поляки не отвечают взаимностью. Таким образом, интеграция получается односторонней.

В последнее время граждане Украины стали все чаще сталкиваться с агрессией в Польше. Недавно в городе Плоцке на 15-летнего подростка напали прямо в автобусе из-за того, что тот разговаривал на украинском языке по телефону. Согласно данным МВД Польши, в 2026 году власти депортировали рекордное число иностранцев, большинство из них оказались украинцы.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы больше не смогут получить статус временной защиты в Чехии.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)