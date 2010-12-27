  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Украинцы скупили жилье на главном курорте России
Сегодня, 9:42
80
lesjasap

Украинцы скупили жилье на главном курорте России

0 0

Иностранцы предпочитают покупать квартиры в Сочи.

Украинцы скупили жилье на главном курорте России. Сейчас в Сочи около 29% квартир продается именно жителям Украины. Об этом сообщило агентство "Мандарин".

Если объекты в многоквартирных домах приобретаются как для личного пользования, так и для сдачи в аренду, то дома, в большинстве своем, покупаются именно под организацию небольших гостевых домов

напомнили эксперты

На второй позиции  - граждане Белоруссии, которые завершили 25% от риэлторских сделок. Третьими стали казахи, которые приобрели почти 19% жилых помещений. На четвертом месте - представители из Абхазии, скупившие 8% жилья. Популярностью курорт пользуется у граждан Израиля, Германии, США, Турции, Эстонии и Китая.

Частными домами больше интересуются жители Казахстана (26% заключенных сделок), Белоруссии (26%) и Украины (19%).

Ранее Piter.tv писал о том, что самые неревнивые россияне живут в Петербурге.

Теги: курорт, сочи
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии