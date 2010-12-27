Иностранцы предпочитают покупать квартиры в Сочи.

Украинцы скупили жилье на главном курорте России. Сейчас в Сочи около 29% квартир продается именно жителям Украины. Об этом сообщило агентство "Мандарин".

Если объекты в многоквартирных домах приобретаются как для личного пользования, так и для сдачи в аренду, то дома, в большинстве своем, покупаются именно под организацию небольших гостевых домов напомнили эксперты

На второй позиции - граждане Белоруссии, которые завершили 25% от риэлторских сделок. Третьими стали казахи, которые приобрели почти 19% жилых помещений. На четвертом месте - представители из Абхазии, скупившие 8% жилья. Популярностью курорт пользуется у граждан Израиля, Германии, США, Турции, Эстонии и Китая.

Частными домами больше интересуются жители Казахстана (26% заключенных сделок), Белоруссии (26%) и Украины (19%).

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