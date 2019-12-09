Самые неревнивые россияне живут в Петербурге

В исследовании приняли участие три тысячи женщин и мужчин.

Эксперты выяснили, что петербуржцы являются самыми неревнивыми людьми. Аналитики Zoom Market провели опрос в 25 российских городах.

Респондентов спрашивали, насколько они доверяют своему партнёру и причисляют ли себя к ревнивцам. Петербург в данном рейтинге занял последнюю, 25-ю строчку. Самые ревнивые люди живут в Казани, Сочи и Махачкале. При этом, ревнивых женщин на 18% больше, чем мужчин.

В исследовании приняли участие три тысячи женщин и мужчин, находящихся в браке или отношениях.

Блогер Давид Манукян снялся в клипе Ольги Бузовой "Лайкер", где затрагивается тема ревности.