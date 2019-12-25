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Драка с поножовщиной с участием украинцев произошла в Польше
Сегодня, 12:59
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Драка с поножовщиной с участием украинцев произошла в Польше

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Один человек получил ранение.

Жители города Стараховице подрались с украинцами. Участники конфликта использовали холодное оружие, сообщило Interia.

По данным издания, потасовка возникла у водохранилища между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В какой-то момент один из участников драки ранил оппонента, предположительно, ножом.

На месте потасовки прибыли медики и правоохранители, пострадавшему оперативно оказали помощь. В полиции возбудили уголовное дело "Участие в драке или избиении". Виновным может грозить от трех месяцев до 15 лет лишения свободы.

Личности всех, кто принимал участие в драке, устанавливаются. Также выясняется, что стало причиной конфликта с поножовщиной.

Ранее в Польше тела двух граждан Украины нашли в бескислородной камере для хранения фруктов.

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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