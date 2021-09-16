Владимир Синельников рассказал, что скоро в стране еще поднимаются цены на газ.

Украинцев предупредили о тарифном геноциде. Местный журналист Владимир Синельников рассказал о том, что значительный рост стоимости на газ нанесет тяжкий урон государству и конкретно жителям страны. Он прокомментировал ситуацию на топливных рынках в эфире YouTube-канала PolitWera. По мнению корреспондента, сейчас на Украине складывается катастрофическая ситуация потому, что Киеву приходится закупать ресурсы у Словакии по рыночной стоимости продукта.

Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии и дороже, чем для Европейского союза в целом. Владимир Синельников, украинский журналист

Репортер напомнил подписчикам о том, что сейчас страна находится в периоде "тарифного геноцида", так как граждане едва справляются с оплатой коммунальных счетов. Несмотря на это Украину ждет новое повышение цен на топливо.

Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде".

Видео: YouTube / PolitWera