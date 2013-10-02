Экономист указал на негативные моменты в расходах национального бюджета.

Украинцев предупредили о перспективе "физиологического выживания". Об этом сообщил местный эксперт по экономике Юрий Гаврилечко. Он сделал заявление в эфире телеканала "Укрлайф.тв". Специалист рассказал зрителям о том, что свыше 890% всех государственных расходов из национального бюджета на 2022 год будут связаны с "защищенными" статьями, при этом средств на развитие страны практически не останется.

Абсолютное большинство расходных статей бюджета, впрочем, как и в этом году, и в прошлом – это статьи защищенные, то есть, это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится. Юрий Гаврилечко, экономист Украины

Аналитик предложил способ, как Киев может изменить ситуацию и увеличить доходы основного финансового документа. Он призвал Украину заниматься развитием экономической отрасли.

Напомним, что 16 декабря 2020 года Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, а также инфляцией на уровне 7,3%при росте экономических показателей в 4,6%. Покрывать дефицит в бюджете чиновникам приходится за счет заимствований.

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