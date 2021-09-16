Джон Хербст рассказал о том, что Украина может не надеяться на размещение войск США на своей территории.

В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией. Такое заявление в эфире украинского телеканала "Апостроф" сделал бывший посол США в Киеве Джон Хербст. По мнению специалиста, в ближайшее время страна не станет членом Североатлантического альянса, поэтому не получит достаточную поддержку в случае вооруженного конфликта с Москвой.

Я не вижу членства для Украины через пять и даже через десять лет. Конечно, если что-то коренным образом изменится, может быть быстрее, но без такого изменения я не вижу. Джон Хербст, экс-посол США на Украине

Дипломат напомнил журналистам, что американцы не станут размещать собственных военнослужащих на территории Украины. При этом он заметил, что Киев может рассчитывать на техническую поддержку, но не на солдат.

Хербст не исключил того, что в дальнейшем РФ также может быть отключена от международной платежной системы SWIFT.

В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России.

Видео: YouTube / Апостроф ТВ