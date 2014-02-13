В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России

Джон Хербст пригрозил РФ новыми санкциями.

В США рассказали, как отреагируют на присоединение Киева к России. В эфире телеканала "Украина-24" бывший американский посол Джон Хербст начал угрожать Москве введением новых санкций, если РФ попытается присоединить к себе соседнее государство. По мнению дипломата, ограничительные меры со стороны Вашингтона способны полностью разрушить российскую экономику. Однако война приведет к большому количеству смертей с обеих сторон.

Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что США наложат очень серьезные санкции...Очень плохой прогноз. Джон Хербст, экс-посол США на Украине

Напомним, что Россия неоднократно говорила о том, что не имеет агрессивных планов по захвату территории Украины или любой другой страны. При этом военные РФ наблюдают за усилением активности сил Североатлантического альянса, происходящем около государственных границ России. Регулярно НАТО в рамках собственных военных учений имитирует военные действия против РФ.

Вице-премьер Стефанишина: Украина находится в состоянии третьей мировой войны.

Фото: YouTube / Украина 24