Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Нововведение вступит в силу с 1 марта 2020 года.

С 1 марта 2020 года украинский Кабинет министров намерен запретить гражданам Украины пересекать границу с Россией по внутренним паспортам. Об этом соообщает агентство УНИАН.

Новый проект предусматривает приостановление действующих соглашений с РФ 1997 и 2011 гг. Согласно им, украинцам разрешалось пересекать границу с Россией без загранпаспорта.

Такая инициатива объясняется тем, что упрощенный режим пересечения российской границы "несет угрозы государственной безопасности Украины".

Украинцы, находящиеся в РФ, могут оформить загранпаспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. На данный момент этим правом воспользовались более 4 тысяч граждан Украины.

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Видео: YouTube / Kolegi Studio!